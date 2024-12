"Ora mi sembra un po’ dispersivo"

"Io vengo da San Leo, ma nonostante ciò Pesaro la conosco bene e, devo ammetterlo, sono rimasto un po’ deluso. Siamo praticamente a dicembre e non sembra Natale. Inizialmente non pensavo nemmeno ci fossero i mercatini ma poi, girando, mi sono accorto della casettina che vende il miele, ma per il resto non è andata granché bene. Anche se avessi voluto fare qualche regalino, qualche cosa artigianale, si fa fatica ad individuare dove si trovano i mercatini. L’anno scorso erano tutti in un punto, ora è un po’ dispersivo. Questo sarebbe stato anche un buon weekend per fare qualche giro e qualche acquisto. Non pensate che da noi sia meglio, nemmeno a San Leo ancora c’è nulla, ma inizieranno a fare qualcosa a metà dicembre circa, quindi vediamo un po’".