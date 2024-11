Ottanta tour operator da tutto il mondo a Urbino. Così nasceranno i pacchetti turistici di lusso

Regno Unito, Nord America, Europa, Asia e India. Sono queste le provenienze degli ottanta tour operator, di alto segmento, che sono arrivati a Urbino nei giorni scorsi per visitare la città con l’assessore Francesco Guazzolini. Tutti interessati a creare pacchetti turistici per clienti di lusso". Questa è stata la due giorni organizzata dal Journeys Group, società con base in Inghilterra. Il 26 novembre a Pesaro e il giorno successivo a Urbino. Due giorni per scoprire nuove destinazioni di viaggio e per scoprire le Marche e la città di Raffaello. Per tutti i tour operator esteri Urbino stata una grande sorpresa. Gli incontri a Palazzo Ducale, le visite guidate, il centro storico, la cena dello chef Giuseppe Portanova. A Urbino l’evento è stato fortemente voluto dell’assessore Guazzolini e supportato da tutta la Giunta. La stretta collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche, il Legato Albani , il supporto della Camera di Commercio Marche, il ruolo della Regione Marche hanno prodotto un grande risultato. "Sono stati due giorni importanti – spiega Guazzolini –. Ero in contatto con Journeys Groupe fino dallo scorso luglio. Sulla bontà del progetto che coinvolgeva un alto numero di operatori turistici di grande qualità mi sono confrontato con persone che sono nel settore da anni, come Nardo Filippetti e Marianna Bruscoli. Considerata la loro volontà di accettare e supportare l’iniziativa con convinzione, ho lavorato per garantire a Urbino la massima visibilità".

fra. pier.