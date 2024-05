Ottaviani pronto al secondo round

Si riparte con il Civ 2024. Il prossimo weekend, dal 24 al 26 maggio, all’Autodromo di Vallelunga sarà la volta del secondo round del campionato che vede Luca Ottaviani impegnato nella classe Supersport 600 NG. Reduce dal positivo primo impegno di Misano Adriatico del mese scorso, culminato con la vittoria in Gara 1, il pesarese toma sul tracciato intitolato a Piero Taruffi dove nelle ultime due stagioni, pur senza vincere, è sempre salito sul podio inanellando due secondi posti e un terzo. Sempre competitivo anche su moto diverse, Luca ha la possibilità di riconfermare la sua affinità con la veloce pista laziale, tentando di infrangere il tabù della vittoria, date le consistenti prestazioni che lo accompagnano sin dalle prove invemali.

L’MV Agusta tre cilindri del team Extreme Racing Service sembra andare molto d’accordo con le qualità del corridore, caratteristiche che contraddistinguono Ottaviani per l’innata sicurezza nella guida e nella scelta della miglior strategia durante la gara. L’importante lavoro svolto dai tecnici, alla base di questo connubio, procede nella direzione migliore e la nuova fornitura Dunlop, pare mettere l’accento sui punti di forza di squadra e pilota. "Per Vallelunga - afferma Ottaviani - siamo pronti e non vediamo l’ora di essere in circuito. Abbiamo avuto l’occasione di fare alcuni test per provare le nuove coperture che ci ha portato Dunlop poiché da questa gara ci sarà una nuova misura al posteriore. Le gomme rispondono bene, ma già sapevamo che Dunlop offre un bel prodotto, migliorato dopo le lacune riscontrare a Misano. Andiamo avanti, noi siamo sempre pronti e il nostro ‘pacchetto’ sembra funzionare sin dai test e dalle prime due manche dove abbiamo dimostrato avere raggiunto un ottimo livello di competitività".

l. d.