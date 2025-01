Pagelle Allo sprint grazie ad Ahmad e Bucarelli

King 6,5 Una gara dove non è mai stato protagonista anche se nel secondo tempo ha cercato di innescare la quarta, ma vanamente. Non ha comunque mai forzato e nemmeno sprecato palloni. Chiude con 5 su 8 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Ahmad 7,5 Un paio di forzature, spesso periferico al gioco, spostato sempre sugli angoli, ma alla fine dei conti è stato decisivo quando Brindisi si è attaccata alle mutande della Vuelle sul 74 pari. Penetrazione, fallo e due liberi a segno; altra penetrazione e scarico su De Laurentiis che mette dentro da sotto; altra entrata ed altro fallo con altri due liberi a segno. Un tiro della domenica per uscire in trionfo ma non andato a segno. Ma alla fine ha 2 su 3 da sotto, 3 su 7 da fuori, 9 su 10 nei liberi, con 6 assist ed anche 6 rimbalzi, secondo miglior rimbalzista dopo Zanotti. E per trenta minuti ha fatto il gattone steso sul divano.

Lombardi ng In campo 4 minuti: usciva da una influenza.

Zanotti 7 Forse il migliore dei lunghi, complessivamente di Leka: impatto iniziale sul match importante. Ma ancora deve sistemare il tiro dalla distanza (0 su 2), mentre sul piano del dinamismo si è fatto sentire con alcune buoni rimbalzi: in totale ne ha portati a casa 7 in 16 minuti.

Bucarelli 7,5 Bene in difesa su Allen quando la partita era diventata bollente. Leka l’ha ormai eletto primo play e nel finale si è confermato una gelida manina dalla lunetta perché ne ha messi dentro 4 su 4 tentativi. Impatto importante. Con la balistica tutta da rivedere: 1 su 5 da sotto e 1 su 4 da fuori. Ha un 6 su 6 nei liberi.

Imbrò 5,5 Un’altra gara di quelle dove la sua mano non si è fatta sentire. E’ praticamente entrato per dare fiato a Bucarelli. In campo solo 14 minuti e ha chiuso con 0 su 1 da 2 e 1 su 1 da tre.

Petrovic 6 Ha dato una mano, un tiro pesante importante, ma non una pietra miliare nel complesso del match. Chiude con 1 su 2 da sotto e 2 su 32 da fuori.

De Laurentiis 6,5 Non ha sbagliato quando non doveva sbagliare cioè nel finale, anche se ha 2 tiri liberi finiti male. Chiude con 5 su 7.

Maretto 6,5 Anche se non è stato particolarmente fortunato al tiro (1 su 3 da sotto e 1 su 3 da fuori), comunque uno che si spende in difesa e si butta su tutti i palloni. Ha un 4 su 4 nei liberi.

