Parcheggio impossibile per andare dal dottore

di Sandro Franceschetti

I parcheggi auto nel centro storico di Mondolfo sono un problema crescente, specie da quando, alcuni mesi fa, c’è stato l’accorpamento degli ambulatori di quattro medici di famiglia in un’ala dell’ex ospedale ‘Bartolini’. Una questione della quale si fa portavoce il capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi, che critica aspramente le soluzioni messe in campo dall’amministrazione Barbieri. "La mancanza di parcheggi, specie nella fascia mattutina, è un grave problema che si registra da tempo nel centro storico di Mondolfo e che si è acuito negli ultimi mesi, da quando si sono realizzati i ambulatori di 4 medici di medicina generale nell’ala dell’ex ospedale ‘Bartolini’ che si affaccia su via Garibaldi, che è una via chiusa".

Bonacorsi incalza: "Nella centralissima piazza del Comune ci sono circa 60posti auto, che erano stati sempre tutti utilizzabili liberamente, senza vincoli orari. Per servire coloro che si dovevano recare negli uffici comunali, alle Poste, al poliambulatorio specialistico e, da alcuni mesi a questa parte, anche dai 4 medici di famiglia, con quest’ultimi che servono complessivamente circa 5mila utenti". "Ebbene – puntualizza il leader di opposizione -, per far fronte a questa crescente esigenza di posti auto, soprattutto nella fascia mattutina, l’amministrazione Barbieri ha recentemente istituito in piazza tre parcheggi regolati da disco orario con un tempo massimo di 30 minuti. Una soluzione che definire insufficiente è dire veramente poco. Se si vuole fornire un minimo di riscontro all’esigenza di posti auto è indispensabile mettere a disco orario, anziché 3, almeno 15 dei 60 stalli e non per 30 minuti, ma quanto meno per 60, considerando che i fruitori dovranno recarsi o dal medico, oppure negli uffici comunali o delle poste e che basta un minimo di fila per andare oltre la mezz’ora".

Sotto accusa, da parte di Bonacorsi anche i divieti di parcheggio istallati di recente lungo via Garibaldi, "la via chiusa al termine della quale c’è l’ingresso pedonale ai nuovi ambulatori dei medici di famiglia – riprende il capogruppo di minoranza -. Divieti di sosta che non fanno altro che penalizzare gli anziani che devono andare dal dottore. La verità – conclude Bonacorsi – è che gli ambulatori dei medici di medicina generale andavano fatti in un’altra ala dell’ex ospedale ‘Bartolini’, accessibile dall’ingresso principale della struttura, che è più facilmente raggiungibile anche in macchina".