Park all’ex Vittoria Colonna: "Bene, ora il prossimo step. Niente auto in via Cavour"

"No alle auto in via Cavour". Con la creazione del parcheggio all’ex Vittoria Colonna (50 posti auto, disponibili da dicembre) torna d’attualità il tema della pedonalizzazione della via contro cui, negli anni, si sono sempre opposti i commercianti. A rilanciare l’idea della chiusura sono sia ForBici "perché quella strada è a tutti gli effetti parte del centro storico", sia M5S che ne chiede "l’apertura a pedoni e ciclisti". La pedonalizzazione di via Cavour è da anni una battaglia di M5S, oggi riproposta dal consigliere comunale Francesco Panaroni con una mozione: "E’ da quando era sindaco Aguzzi che si parla di riqualificare e pedonalizzare via Cavour. La giunta Serfilippi prenda coraggio e dimostri quel ‘cambio di passo’ tanto sbandierato in campagna elettorale". A portare la ztl in via Cavour ci ha provato anche l’amministrazione Seri soprattutto con l’arrivo in giunta di Fabiola Tonelli. Il tentativo è stato quello di legare l’ampliamento della ztl alla totale riqualificazione della via.

L’opposizione dei commercianti, però, è stata netta tanto che ad un certo punto si decise di puntare energie e risorse su altre parti della città. "Non credo – afferma l’ex assessore ai Lavori pubblici Tonelli – che il centrodestra amplierà la ztl fino a via Cavour, al momento nessuna giunta ha avuto il coraggio di farlo". Anche se ForBici ricorda la pericolosità di quella parte di centro storico con "sosta selvaggia e inquinamento. Oggi la giunta Serfilippi con il nuovo parcheggio del Vittoria Colonna ha l’occasione di inserire via Cavour all’interno della Ztl".

Intanto la prossima apertura del parcheggio è accolta positivamente da Confcommercio e Confesercenti. "Sarà a servizio – commentano il direttore Confesercenti Matteo Radicchi e la presidente Confcommercio Barbara Marcolini – non soltanto delle attività commerciali ma anche di chi il centro lo frequenta, di chi ci lavora, dei residenti e delle famiglie che usufruiscono della vicina scuola Corridoni. Posti auto preziosi per decongestionare una zona molto frequentata e per liberare la vicina via Cavour dove la densità di auto in sosta, anche fuori dagli stalli consentiti, è un problema da tempo". L’augurio di Radiccchi e Marcolini "è di concordare con l’Amministrazione comunale tariffe agevolate per la sosta breve: un ulteriore incentivo e un importante segnale di attenzione per gli esercizi di prossimità e per chi li sceglie per i propri acquisti. Il centro storico ha bisogno di un rilancio complessivo, guardiamo al nuovo parcheggio come a un primo passo in questa direzione".

Anna Marchetti