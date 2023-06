Parte un ciclo di tre seminari sulla Costituzione

L’Associazione Amici dell’Università Cattolica, con il patrocinio del Comune di Pergola e insieme alla Pro Loco della città dei Bronzi, ha organizzato un ciclo di tre seminari sulla Costituzione italiana, il primo dei quali impreziosirà la giornata odierna del 2 Giugno. Dopo i momenti celebrativi in programma dalle 9,30 alle 10,50, in successione al Monumento alle Vittime del bombardamento del 10 giugno ’44 a Bellissio Solfare, al Sacrario dei Caduti del capoluogo, al Monumento ai Caduti di piazza IV Novembre e alle lapidi nel portico del palazzo municipale, la mattinata di oggi proseguirà, infatti, alle 11, in sala consiliare, con un incontro sulla storia verso la Costituzione e una introduzione ai principi guida che l’hanno ispirata, animato dal professor Ernesto Preziosi, storico ed ex deputato nella XVII legislatura. Il 17 giugno Marco Oradei, responsabile del Laboratorio HTA dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica di Roma, e Monia Mancini, segretario regionale di Cittadinanzattiva Marche, discuteranno di salute e Costituzione, commentandone l’articolo 32.

Il 30 giugno, infine, saranno protagonisti Mario Marcellini, avvocato cassazionista (che parlerà di libertà religiosa) e Alberto Clini, docente di diritto amministrativo e processuale amministrativo dell’Università di Urbino (‘Riforma del Titolo V’). I tre incontri sono aperti a tutti.

s.fr.