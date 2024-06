Passaggio di consegne. Biancani, la fascia è ok: "Ma per la nuova giunta datemi due settimane"

Indossata la fascia tricolore, Andrea Biancani, nuovo sindaco di Pesaro, ha testato la poltrona che fino a 24 ore prima è stata di Matteo Ricci. La seduta comoda gli permette di prendere con slancio il telefono, alza la cornetta e simula l’interlocutore: "Pronto Putin...". Ricci, accanto a lui ride e le televisioni registrano l’euforia dell’attimo, una goliardata, dopo ore di tensione. E’ evidente che tanto Andrea Biancani, quanto Matteo Ricci, guardando cosa li aspetta, siano emozionati. "Bene che Matteo vada in Europa – ha osservato Biancani subito dopo averne preso il testimone –: è riuscito in un’impresa straordinaria. Ma gli ho anche detto che se va bisogna che porti un po’ di soldi a Pesaro: i cantieri sono tanti, le risorse sono molte, ma non basteranno. Lo ripeto: se non mi porta i soldi gli faccio i comunicati contro".

A Ricci abbiamo chiesto come se la cava con l’inglese e con la sintesi, visto che ogni intervento in Parlamento non dovrà sforare i 2 minuti: "L’inglese? E’ un anno che lo studio – osserva divertito Ricci –: ho fatto dei passi notevoli. Continuerò a studiarlo, anche se me la sono cavata con dei primi discorsi in inglese fatti a New York e a Berlino. Per il resto la televisione mi ha aiutato a sintetizzare: stare nei tempi europei non sarà un problema".

Insomma, ieri in Comune, in un clima ridanciano e distensivo si è svolto il passaggio di consegne tra Biancani e Ricci. Elio Giuliani ci mette del suo: "Prova di riflessi per il nuovo sindaco – dice Giuliani – ci dica una cosa che ancora non ha detto...". E Biancani: "Domenica andrò al mare". Indossata la fascia inizia la corsa per fare la giunta e riunire il Consiglio. Le domande tornano seriamente sul toto assessori, ma Biancani regge alla pressione dei giornalisti: "Per la giunta mi sono preso un paio di settimane. Non stiamo parlando di nominare la governance di una bocciofila. Con tutto il rispetto per le bocciofile. Comunque ho già iniziato ad incontrare le prime delegazioni". E in effetti, ieri, in Comune c’erano un po’ tutti quelli usciti bene o molto bene dalle urne. Ma Biancani è determinato: "Va trovata la quadra. Le liste sono sette, con pesi completamente diversi, però cercheremo di fare quanto prima. Il termine di due settimane non mi sembra drammatico: siamo abituati a fare tutto veloce, ma prima di tutto le cose vanno fatte bene". Per ora nell’agenda del sindaco i primissimi punti sono tre: convocare le elezioni dei consigli di quartiere, rafforzare i settori comunali in vista delle scadenze del Pnrr e incontrare, con Vimini, le guide turistiche cittadine. "Queste ci hanno chiesto un maggiore coinvolgimento – ha detto Biancani –. Verificheremo la possibilità di un cambio di orario d’apertura nei musei con accessibilità anche all’ora di pranzo. Ho chiesto già agli uffici di valutare questa possibilità". Biancani l’ha detto al mattino, per farlo il pomeriggio. Alle 18 di ieri il primissimo comunicato stampa del neo sindaco annuncia a cittadini e turisti la novità: "Da sabato 15 giugno - osserva la nota – entra in vigore l’orario estivo dei musei visitabili con la Card Pesaro Capitale che offrirà un ampliamento che abbraccia l’ora di pranzo". Il provvedimento sarà valido fino al 15 settembre. "Si prevede un’apertura scaglionata dei singoli musei, permettendo così una distribuzione ottimale delle visite anche in pausa pranzo, con la possibilità di esplorare le varie strutture durante tutto l’arco della giornata dalle 10 alle 19. Non solo. Previste anche aperture serali (21-23), il martedì per Palazzo Mosca e Casa Rossini, il mercoledì per il Museo Archeologico Oliveriano. Per festeggiare il Rossini Opera Festival, dal 7 al 23 agosto Casa Rossini offre un’apertura continuativa 10-19, anche il lunedì".