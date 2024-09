Patrizia Caimi vice-presidente di "50&Più"

Si sono svolte a Roma giovedì 12 settembre le elezioni dei vicepresidenti e sono stati scelti i membri di Giunta dell’Associazione "50 &Più" Nazionale. Grande soddisfazione per la presidente della nostra provincia, Patrizia Caimi, che è stata eletta vicepresidente ed è entrata a far parte della Giunta esecutiva. "Sono lusingata per aver ottenuto questo doppio incarico – commenta Patrizia Caimi – e per la stima dimostratami dal Presidente Sangalli e dai colleghi consiglieri. E’ una nomina che rappresenta il coronamento di una lunga e costante attività da parte mia e dei miei consiglieri per la crescita dell’Associazione nella nostra provincia, per il sostegno costantemente offerto agli over 50, per l’impegno a creare tra loro coesione e momenti di allegria".

Foto: il presidente Carlo Sangalli, Patrizia Caimi, il vice presidente vicario Sebastiano Casu.