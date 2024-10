Paura in autostrada, va a fuoco la paglia di un camion rimorchio

Attimi di paura in autostrada nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17,30, dove il rimorchio di un camion che trasportava paglia ha preso fuoco. Solo il provvidenziale e immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Il fatto è accaduto lungo l’A14 in direzione sud, a un chilometro e mezzo dal casello di Fano. Un camion con rimorchio stava viaggiando con un carico di paglia quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, l’autista e il compagno di viaggio si sono accorti che da una parte del mezzo si stavano sviluppando fiamme. I due hanno avuto la prontezza di riflessi di accostare lateralmente, in corsia di emergenza e staccare la motrice portandola una quarantina di metri più avanti. Ma soprattutto hanno chiamato subito i vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente e sono riusciti a evitare che le fiamme avvolgessero il carico. Nessun danno agli occupanti, mentre in quel tratto la Polizia autostradale ha provveduto a trasformare il traffico a una sola corsia.

d. e.