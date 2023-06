Per Emilio Isgrò doppi riconoscimenti da Urbino

Doppia onorificenza accademica per Emilio Isgrò, artista di fama internazionale, poeta e scrittore: giovedì 15 sarà insignito prima del titolo di Accademico d’Onore dall’Accademia di Belle Arti di Urbino, e poi del Sigillo delle Arti, l’onorificenza creata tre anni or sono da Ateneo e Accademia specifica per gli artisti. La cerimonia di conferimento delle due onorificenze si terrà alle ore 10 nell’Aula magna dell’Accademia di Belle Arti, in via dei Maceri, per proseguire poi nella sede dell’Università.

Doppio premio, doppia motivazione: Accademico d’Onore "per aver introdotto con la Cancellatura un vero e proprio nuovo linguaggio nel solco della grande storia dell’arte italiana". Invece il Sigillo è stato attribuito per "l’estensione e la profondità dell’impatto, nel mondo dell’arte e della cultura, della sua opera pittorica, poetica e letteraria". In precedenza, la medaglia era stata conferita a Werner Herzog e Emilio Ambasz.

Ma Isgrò ha già in un certo senso ricambiato il favore, con un progetto programmato per il prossimo anno: "Il sodalizio tra Isgrò e Urbino – spiega il direttore dell’Accademia Luca Cesari – si amplierà con un’iniziativa speciale nel 2024, anno in cui ricorreranno i 60 anni dalla prima Cancellatura dell’artista. Università e Accademia avvieranno in collaborazione, e sotto la direzione di Isgrò, la prima Scuola di Specializzazione dedicata alla Cancellatura: un corso di alta formazione al quale contribuiranno filosofi, scienziati, teologi, semiologi, storici, esperti della comunicazione, che convergeranno a Urbino per condividere con gli studenti l’espressione, la comunicazione e la riflessione sul valore della Cancellatura".

Ma l’omaggio di Isgrò a Urbino non è finito: l’artista, amico di lunga data dello scrittore Paolo Volponi, ha anche dedicato alla città e al poeta l’opera “Il sipario di Volponi“, un acrilico su libro tipografico, un assaggio dei festeggiamenti del centenario della nascita dello scrittore che occuperanno il prossimo 2024. Emilio Isgrò, nato nel 1937 in provincia di Messina, ha dato vita con le sue “cancellature“ (opere ricche di scritte in cui annerisce tutto o parte del testo) a una vera rivoluzione nel panorama artistico della seconda metà del Novecento. Sue opere sono alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, al Mart di Rovereto, al Centre Pompidou di Parigi, ai Musées Royaux des Beaux-Arts di Bruxelles, al Tel Aviv Museum of Art.

