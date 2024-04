Per vedere gli scavi della rocca si presentano 150 curiosi

È stato un grande successo di pubblico l’open day che si è tenuto nella giornata di domenica scorsa negli scavi archeologici della rocca antica di Carpegna. Quasi 150 persone hanno raggiunto il sito a piedi, attraverso una splendida escursione di circa 40 minuti iniziata, peraltro, alle ore 9, dal palazzo dei principi di Carpegna. Se questo non è amore, interesse, per l’archeologia, è difficile definirlo altrimenti. L’evento di "archeologia pubblica / partecipata" è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Carpegna e dall’Ente Parco del Sasso Simone e Simoncello, in accordo con la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e di Pesaro-Urbino. I visitatori sono stati accompagnati sullo scavo dagli studenti dell’Università di Urbino e dal personale della ditta riminese di servizi archeologici Adarte srl. che hanno illustrato le scoperte, rendendole comprensibili. La ricerca è stata finanziata da un contributo della regione Marche (su interessamento dell’assessore regionale Stefano Aguzzi), lo scavo archeologico è stato eseguito a seguito della concessione ministeriale richiesta dal Comune di Carpegna.

Daniele Sacco