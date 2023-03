Pesaro, oltre mille persone alla manifestazione contro il biodigestore

Il corteo. Davanti, da sinistra i sindaci Zenobi, Seastianelli e Avaltroni

Terre Roveresche, 5 marzo 2023 – Oltre mille persone, oggi pomeriggio, hanno partecipato a Barchi di Terre Roveresche al corteo per ribadire il “no” del territorio al biodigestore che Feronia srl (società del fermano) vorrebbe realizzare in un’area limitrofa all’ex discarica di ‘Ca’ Rafaneto’ di Barchi. Ad organizzare la manifestazione è stato il comitato cittadino “A difesa del territorio”, in collaborazione con i comuni di Terre Roveresche, Mondavio e Fratte Rosa e l’impresa sociale Art. 32.

Sulla questione mercoledì inizierà il giudizio di merito al Tar Marche riguardante, nello specifico, i ricorsi contro l’autorizzazione rilasciata a Feronia dalla Provincia di Pesaro e Urbino in sede di conferenza di servizi, e proprio in prossimità di questo importante appuntamento la gente che vive nelle vicinanze dell’area individuata per la realizzazione dell’impianto ha voluto scendere in strada contro il progetto, sfilando in maniera pacifica (con i carabinieri della Compagnia di Fano a controllare che tutto si svolgesse regolarmente) in località Ca’ Rafaneto.

Tra i manifestanti, guidati nel corteo dai sindaci Antonio Sebastianelli di Terre Roveresche, Mirco Zenobi di Mondavio e Alessandro Avaltroni di Fratte Rosa, tantissime famiglie con bimbi e ragazzi al seguito, fortemente preoccupate per il futuro del loro territorio. Grande condivisione, al termine della "camminata" per le parole di Mauro Biagioli, membro del direttivo del comitato 'A difesa del territorio".