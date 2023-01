Pesaro, sputi alla ex dalla finestra: marito condannato e risarcimento di 40 mila euro

Violenza sulla ex

Pesaro, 27 gennaio 2023 – Sputi alla ex moglie dalla finestra. Ma anche minacce di morte, insulti, botte e lancio di un mazzo di chiavi per fortuna schivato. Un campionario di violenze, denunciate dalla donna, che hanno fatto finire a processo e portato alla condanna questa mattina il suo ex marito, un 53enne di origini pugliesi, ma residente da anni a Pesaro.

Tre anni e 6 mesi per stalking, lesioni aggravate e violazione della misura cautelare è stata la pena inflitta dal giudice Antonella Marrone la quale ha anche condannato l’imputato al pagamento di 40mila euro di risarcimento alla vittima che si è costituita parte civile. La procura aveva chiesto 2 anni di carcere. L’imputato, già gravato dall'accusato di maltrattamenti, aveva avuto l'ordine di non avvicinarsi alla moglie. Peccato che i due vivessero nella stessa palazzina.

Lui, come si è difeso in giudizio, ce l'aveva con la ex perchè, a suo dire, gli avrebbe impedito di vedere i figli. E così, sull'onda della rabbia, si sarebbe lasciato andare a quelle persecuzioni contro la donna. Che gli sono costate una condanna pesante. Il suo difensore attende le motivazioni e poi farà appello.