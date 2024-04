Petroselli: "Ora la Blu Volley sogna in grande"

La Battistelli Blu Volley sta facendo un campionato di serie B2 da protagonista.

Presidente Alfonso Petroselli, si spettava una stagione così?

"All’inizio l’obiettivo era la salvezza e fare un campionato senza patemi. Abbiamo raggiunto matematicamente il traguardo con notevole anticipo e questo ci inorgoglisce".

Fino a dove vuole arrivare la Battistelli quest’anno?

"A questo punto non ci precludiamo nulla, siamo in piena corsa per raggiungere l’obiettivo dei playoff promozione e ci giocheremo questa occasione. La società ci crede, le ragazze ci credono ed allora perché non sognare?".

Quali sono i vostri punti forti e quali i deboli da migliorare?

"La nostra forza è nel gruppo, le ragazze sono fantastiche e coese, danno l’anima l’una per l’altra e questo ci ha permesso di superare le numerose difficoltà incontrate durante il cammino. Credo che l’unico nostro punto debole sia un fatto mentale, delle volte quando andiamo in difficoltà non riusciamo a reagire immediatamente subendo il gioco delle avversarie, cosa che ci ha portato a perdere dei set, poi alla ripresa del gioco, dopo un confronto in panchina, torniamo a macinare il nostro gioco".

Il cambio dell’allenatore ha dato la scossa decisiva?

"Ha dato una spinta in più alle ragazze, anche se fino a quel momento i risultati erano arrivati. La metodologia di allenamento del nuovo tecnico ha permesso alla squadra di acquisire più consapevolezza della nostra forza".

La promozione è nei vostri piani?

"Con otto punti di vantaggio sulla terza in classifica, non ci precludiamo l’impresa della promozione, da matricola sarebbe il coronamento della stagione".

Beatrice Terenzi