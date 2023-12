"Piazzale Rosselli, un salotto all’ingresso della città". Ora tocca a viale Battisti e Sassonia

Conclusa la riqualificazione di piazzale Rosselli (nel giardino che sorge accanto alla rotatoria della Bella Napoli) che il sindaco Massimo Seri definisce "un salotto all’ingresso della città". Si tratta del primo tassello della più ampia ristrutturazione di viale Battisti e della sistemazione del Waterfront di Sassonia. "Abbiamo voluto fortemente questo intervento – spiega il sindaco Seri – come cerniera strategica tra centro storico e mare. Con la successiva riqualificazione di viale Battisti e del lungomare di Sassonia tutta la zona cambierà volto e Fano diventerà sempre più bella ed attraente".

Per la riqualificazione di piazzale Rosselli si è scelto di ampliare la pavimentazione a discapito del giardino costringendo i due pini secolari in altrettante aiuole. Questo è ciò che era stato contestato dagli amanti del verde pubblico. Ma chissà che il risultato finale non abbia convinto anche i più scettici.

an.mar.