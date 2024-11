Piero Marrazzo e la sua storia in un libro

Piero Marrazzo arriva ad Urbino. Lo fa per presentare la sua autobiografia edita da Marsilio, “Storia senza eroi“ nella quale il giornalista, già volto di “Mi manda Rai Tre“, ed ex presidente della Regione Lazio dal 2005 al 2009 racconta lo scandalo che l’ha travolto proprio 15 anni fa in via Gradioli a Roma.

Ma non solo, il libro è una panoramica tra passato e presente suo e della sua famiglia. La presentazione sarà mercoledì 13 con Gianluca Carrabs e Lella Mazzoli a Palazzo Ducale, nella Biblioteca ad ingresso libero. Marrazzo con questo libro appena pubblicato racconta in prima persona cosa successe e cosa fu la vicenda di via Gradoli, divenuta per la cronaca e il pubblico “il caso Marrazzo“. Ma non solo perché nelle oltre trecento pagine ci sono anche le rivelazioni sulla lunga storia familiare: una vicenda personale che si intreccia alla storia d’Italia e alla storia d’America, con risvolti inediti. Da Roma a Manhattan e ritorno. Proprio come si legge nella scheda di presentazione del libro, "l’autore vive una una “piccola epopea“ che rappresenta un nuovo inizio: la caduta e il riscatto di un uomo e della sua famiglia, che porta a riflessioni profonde su libertà, discriminazione e diritti. La vicenda politica di Piero Marrazzo, nel 2009 quando è il presidente della Regione Lazio, subisce una battuta d’arresto. Oggi quello che è successo diventa l’occasione per raccontare una storia più lunga, più ampia e, soprattutto, collettiva".

fra. pier.