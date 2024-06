"Più cantonieri per il decoro di Pesaro 2024"

"Decoro urbano, sostenibilità ambientale ed inclusione sociale. Sono alcuni degli obiettivi raggiunti grazie al potenziamento del servizio dei cantonieri di quartiere messo in campo per Pesaro2024 da Marche Multiservizi – scrive l’azienda in una nota – con l’obiettivo di rendere la città più bella e pulita nell’anno della Capitale della Cultura e di favorire il reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate".

Decoro urbano. "Nell’anno da Capitale i cantonieri di quartiere che operano per la cooperativa sociale T41B per conto di MMS – prosegue l’azienda – sono passati da quattro a otto e complessivamente da inizio anno ad oggi hanno già svolto quasi 5.000 ore di attività (tutti i giorni dal lunedì al sabato). Gli 8 cantonieri si occupano in tutto il territorio comunale, dal centro storico ai quartieri, di piccoli interventi di pulizia e manutenzione che contribuiscono in maniera importante a migliorare il decoro urbano e l’immagine della città: dalla raccolta di cartacce, deiezioni canine e mozziconi di sigarette abbandonati terra, alla pulizia di cestini, cassonetti ed isole ecologiche informatizzate, fino allo spazzamento".

Inclusione sociale. "La T41B, a cui è stata aggiudicata la gestione del servizio, opera nel territorio di Pesaro Urbino per dare possibilità di impiego a chi è escluso dal mercato del lavoro come per esempio persone disabili, detenuti ed ex detenuti. Ed in tal senso degli otto cantonieri attualmente impiegati quattro sono soggetti considerati fragili".

Sostenibilità ambientale. "Un’attività che viene svolta in maniera sostenibile grazie all’ausilio di due mezzi elettrici che non creano inquinamento atmosferico ed acustico".