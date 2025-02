"Poco coraggio: solo un chilometro"

"Avrei voluto vedere una amministrazione comunale più coraggiosa rispetto al restyling di Viale Trieste – dice Andrea Pirozzi, residente e presidente dell’associazione Pesaro 30 -. Penso che il bando sia una bella idea, ma speravo di vedere maggiore pedonalizzazione della zona, allontanando maggiormente il traffico. Invece si chiuderà soltanto un km del viale, lasciando il fluire delle auto in tutta l’ultima parte (zona Moloco), a doppio senso di marcia ed intervenendo anche per ampliare il parcheggio di Villa Marina, cosa che porterà a un concentramento di auto importante. Inoltre avrei voluto vedere coinvolti nel progetto anche viale della Repubblica e viale Marconi per creare un percorso che dal centro storico potesse portare alla zona mare. Mi sembra che così sia più che altro una operazione di arredo urbano".