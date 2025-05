Pompieri a Case Bruciate: "Il 3 giugno la firma del protocollo"

Il 3 giugno prossimo, alla presenza del Sottosegretario al Ministero degli Interni, Emanuele Prisco e a tutti i soggetti coinvolti firmeremo a Pesaro il Protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’area per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco.

E’ quanto si legge in una dichiarazione del presidente della regione, Francesco Acquaroli. "Ringrazio tutti gli enti coinvolti che continuano a lavorare con grande impegno - aggiunge Acquaroli - perché è nostra intenzione procedere spediti per consegnare quanto prima ai Vigili del Fuoco di Pesaro una sede idonea in un’area congrua, ben collegata e sufficientemente ampia".