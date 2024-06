Porchetta, formaggi e vini doc. Sapori cremosi sul San Bartolo

Sulle colline del San Bartolo, tra vigneti e brezze marine, si consuma sabato l’aperitivo di eccellenze tra mare e campagna. A partire dalle 20 si potranno degustare i vini della cantina Carlini e i prodotti di due importati artigiani del gusto: Vittorio Beltrami e Luciano Briscolini. Beltrami e la sua famiglia a Cartoceto lavorano con le mani e con il tempo alcuni di formaggi più eleganti, dai prelibati caprini ai pecorini stagionati in fossa che a finezza uniscono anche sapidità. Luciano Briscolini a Frontone produce la porchetta con una lavorazione che un sapore "cremoso": il girarrosto, dice Luciano, "che consente al grasso di sciogliersi e insaporire le carni a poco a poco".

Insomma un procedimento antico, ma sempre attuale e utile se si vogliono avere carni saporite. E non abbiate paura del grasso: dove c’è grasso c’è sapore e, consumato con parsimonia, si può. Oltre alla porchetta, il prosciutto stagionato diciotto mesi e tagliato a coltello: un prosciutto di montagna, non dolce ma giustamente salato. Come abbinarli? Dice il sommelier Otello Renzi: "Alla cremosa porchetta, morbida, avvolgente, saporita e piacevolmente aromatica di finocchietto selvatico e prudenza di aglio, si abbina il “Pianeta Arancio” Marche Sauvignon Igt Bianco, colore camomilla, con profumo di bosso, foglia di pomodoro, taglio di falasco, erba fresca, minerale di arenaria e iodio marino. I suoi profumi sono anche di scorza di cedro, melissa fresca, salvia, origano e timo ischitano. Il gusto è polpa di bergamotto, lime e cuore di pompelmo, con finale agrumato lunghissimo. Con i prelibati formaggi stagionati Beltrami e il prosciutto stagionato quindi sapido dal grasso dolce e il salame con budello gentile, speziato e lungamente saporito verrà abbinato il “Pinot Nero Colli Pesaresi Doc Focara” bio sempre tenuta Carlini dal colore rubino, dal profumo che richiama il geranio, pepe nero e cumino, arenaria e ancora mora di rovo, amarena. Assaggio vegetale, fresco di ciliegia e visciola ancora non matura". La regia è di Bruno Santini, maestro di cucina e di vigna che apparecchia il territorio.