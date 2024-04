Portuali ko a Chiaravalle. Sogno Pergolese

PERGOLESE

2

OSIMO STAZIONE

1

PERGOLESE: Aluigi, Salciccia (40ì st Alessandri), Fontana, Bartolucci (1’ st Piermarioli), Rebiscini, Savelli, Anastasi (40’ st Lattanzi), Gaia, Franceschelli (1’ st Marinelli), Fraternali, Bucefalo (45’ st Casagrande). All. Guiducci.

OSIMO STAZIONE: Bottaliuscio, Pizzuto, Rinaldi, Masi, Ippoliti, Staffolani (42’ st Camilloni), Gyabaa, Kaba (43’ st Coppi), Giuliani, Polenta (34’ st Caruso), Karalliu (34’ st Mazzocchini). All. Busilacchi.

Arbitro: Ulisse di Macerata.

Reti: 11’ pt Polenta, 11’ st Fraternali su rigore, 16’ st Bucefalo.

PERGOLA

Vittoria in rimonta della Pergolese che dopo aver raggiunto la salvezza con tre turni di anticipo gioca per il sogno playoff. All’11’ vantaggio Osimo con Polenta che con una grande azione manovrata si trova davanti ad Aluigi, lo salta e insacca. Poi gran chiusura di Fontana che ferma l’attaccante ospite in area di rigore. Mezz’ora di gioco e Giuliani non trova la rete dopo un bello schema da palla inattiva. Grande occasione Pergolese con Fraternali, che impensierisce Bottaluscio il quale però si fa trovare pronto. L’avvio di secondo tempo vede la Volante prendere coraggio: di Salsiccia la prima occasione con un tiro cross che sfiora la linea di porta. il pareggio pergolese arriva all’11’ con Fraternali che trasforma un rigore procurato da Marinelli. Rossoblù rinati nel secondo tempo e al 16’ trovano il vantaggio con Bucefalo. L’Osimo Stazione cerca insistentemente la rete, ma la Pergolese è sempre sul pezzo per scacciare le offensive degli ospiti.