Prima seduta per il Consiglio provinciale. Paolini: "Bisogna ridare dignità all’Ente"

Con la convalida degli eletti approvata all’unanimità si è insediato ieri mattina il nuovo consiglio provinciale di Pesaro e Urbino (foto), composto da sei consiglieri della lista ‘La Casa dei Comuni’ (Gabriele Giovannini, Laura Giombini, Oriano Giovanelli, Anna Maria Mattioli, Palmiro Ucchielli, Omar Lavanna) e da sei consiglieri della lista ‘La Nuova Provincia.Pu’ (Nicolò Pierini, Fernanda Sacchi, Luca Serfilippi, Domenico Carbone, Enrico Rossi, Daniele Malandrino). Il capogruppo designato dal centrosinistra è Giovannini, il centrodestra comunicherà la sua scelta nei prossimi giorni.

"Mi complimento con tutti i nuovi consiglieri per il risultato ottenuto – ha detto il presidente Giuseppe Paolini –. Insieme all’Unione Province d’Italia continuerà la battaglia per il ritorno all’elezione diretta e per il ripristino di dignità, funzioni e risorse alle Province. Il contesto è complesso perché, in attesa della spending review di cui si parla in queste ore, noi già registriamo un milione e 700mila euro di tagli dal 2024 al 2026 per il nostro ente. Mi auguro quindi che questo biennio sia improntato alla collaborazione per il bene della comunità e per tutti i temi che stiamo portando avanti. A partire dai progetti in corso con il Pnrr e dalle altre sfide che ci attendono".