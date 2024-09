Promozione: nessuno vola. E l’equilibrio regna

Il campionato di Promozione, pur avendo consumato solo tre giornate, è già entrato nel vivo del suo lungo percorso. Nessuna squadra a punteggio pieno, segno di equilibrio. L’ultimo weekend è stato poco prolifico in fatto di marcature. I 9 gol messi a segno nelle 8 partite hanno fruttato 5 vittorie, tutte casalinghe. Hanno ottenuto il primo successo della nuova stagione il Gabicce Gradara e il Moie Vallesina. Non hanno ancora conquistato punti il Sant’Orso e la Vigor Castelfidardo, il Lunano dopo la falsa partenza ha centrato due vittorie. Tra le cinque squadre al comando della classifica ci sono tre pesaresi: Il Villa San Martino, la Jesina e il Tavullia Valfoglia.

Primo successo per il Gabicce Gradara. Il mister Nicola Capobianco a fine partita ha commentato: "Abbiamo vinto con merito, nel primo tempo abbiamo segnato solo una rete pur costruendo almeno quattro palle gol. Avremmo dovuto chiudere il match, poi è arrivato il 2-0 in avvio di ripresa. Avevamo delle assenze e qualcuno non al meglio, chi ha giocato ha dato tutto e ha fatto bene. Ancora una volta non abbiamo subito gol, le uniche due reti prese sono arrivate su autorete e palla inattiva contro il Barbara e questo è un bel segnale: giochiamo con quattro attaccanti e tutti si sacrificano". Prossimo match con il Vismara che ha gli stessi punti e che nell’ultimo turno ha pareggiato sul campo della Jesina, candidata alla vittoria finale. "Abbiamo fatto una bella partita contro un avversario importante", dice Parlani, presidente del Vismara. "Un’altra buonissima prestazione dei ragazzi – aggiunge il mister Pierangelo Fulgini – al cospetto di una squadra forte come la Jesina non era facile, soprattutto dopo essere andati in svantaggio, ma è stata immediata la reazione della squadra che ci ha permesso di trovare il pareggio dopo pochi minuti e portare a casa un altro risultato positivo che ha tanto significato e importanza per tutti noi, ora guardiamo avanti convinti e decisi di continuare su questo percorso".

Vittoria nel derby con il Sant’Orso della Fermignanese di mister Simone Pazzaglia. "È stata una bella partita, giocata bene da entrambe, tra due squadre che hanno cercato la vittoria fino alla fine. Abbiamo concesso qualche occasione, ma è stato bravo Marcantognini perché loro hanno giocatori di qualità ed è difficile non concedere niente. Di contro però abbiamo creato tante occasioni per fare gol, qualcuna clamorosa, a tu per tu con il portiere. C’è da migliorare ma la strada è quella giusta".

Pari e patta nell’altro derby tra Pergolese e Villa San Martino. Il commento è del mister della Pergolese Max Guiducci: "La squadra ha avuto un approccio alla partita molto importante, avevo chiesto di entrare concentrati, nel primo tempo abbiamo gestito il controllo della gara a buon ritmo, ci è mancato solo l’ultimo passaggio, la squadra mi è piaciuta. Nel secondo tempo i ragazzi hanno risentito della fatica di mercoledì in Coppa e ci è mancata lucidità".

La squadra della settimana

1) Marcantognini (Fermignanese), 2) Salvatori (Tavullia Valfoglia), 3) Fontana (Pergolese), 4) Torsani (Gabicce Gradara), 5) Morani (Vismara), 6) Brandi (Appignanese), 7) Mattioli (Sant’ Orso), 8) Federico Tatò (Villa San Martino), 9) Mosca (Moie Vallesina), 10) Tittarelli (Jesina), 11) Donati (Lunano). All. P.Fulgini (Vismara).

Amedeo Pisciolini