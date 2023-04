Quaranta studenti pronti per "Passaggi"

Il liceo Nolfi-Apolloni diventa partner di Passaggi Festival, la manifestazione dedicata alla saggistica che quest’anno torna dal 21 al 25 giugno. "Una decisione, quella di formalizzare la collaborazione tra i due enti – fanno sapere gli organizzatori – nata con l’intento di rafforzare i rapporti anche in vista di altri possibili scenari futuri e che si fonda su un progetto comune portato avanti da alcuni anni: quello dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)". Quest’anno saranno una quarantina gli studenti, delle classi terze e quarte, degli indirizzo Classico, Linguistico, Artistico, Scienze Umane, Economico Sociale , impegnati nelle diverse attività del Festival: redazione web, ufficio stampa, social media team, regia video, fotoreporter, segreteria di direzione, laboratori, logistica e presentazione eventi. Un itinerario formativo precederà ciascun percorso, attraverso incontri che si svolgeranno a partire dal mese di maggio fino a giugno. "Per gli studenti – commenta l’insegnante Valentina Foschi che cura i rapporti della scuola con il Festival – si tratta di una esperienza fatta ai massimi livelli con la possibilità di applicare le competenze acquisite e di maturarne delle nuove". "Negli anni precedenti abbiamo sperimentato una presenza densa e qualificata dei nostri studenti nell’organizzazione del Festival – sottolinea Samuele Giombi, dirigente scolastico del Liceo ‘Nolfi Apolloni’ – esperienza che si è rivelata qualificante anche per noi. Adesso facciamo un passaggio ulteriore, istituzionalizzando e formalizzando questa collaborazione. Si tratta di un’esperienza coerente con il profilo educativo del nostro istituto: gli studenti sono inseriti, con varie competenze, negli ambiti della cultura, della letteratura e dell’arte, che possono costituire settori interessanti anche per le loro professioni future." Aggiunge il direttore di Passaggi, Giovanni Belfiori: "Questa collaborazione dà senso ulteriore a Passaggi Festival: non solo grandi autori, ma anche tanti studenti che arricchiscono le proprie competenze e al tempo stesso ci donano entusiasmo, passione, voglia di imparare. Quando qualcuno di loro ci dice che Passaggi è stata una delle più belle esperienze che gli sia capitata, in quel momento sentiamo di aver fatto qualcosa di buono". "Vogliamo che crescano delle nuove generazioni – fa presente Cesare Carnaroli presidente di Passaggi Festival – che sentano il lavoro non come fatica, ma come momento di gratificazione e di soddisfazione". "Quello di Passaggi – conclude l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – è il modo giusto di dialogare con la comunità e in particolare con i giovani".

Anna Marchetti