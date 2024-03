"Quel relitto in porto è una vergogna". Ancora polemiche sul ’Nettuno’

"È una vergogna che ancora dopo tanti mesi ci sia una barca affondata nel porto di Fano, - tuona Tonino Giardini rappresentante del Gruppo Pesca – non solo perché non è un bel vedere, ma soprattutto perché il relitto è pericoloso ed è di intralcio alla navigazione portuale per gli altri motopescherecci che sono costretti a fare manovre supplementari per attraccare alla banchina del porto".

La vicenda del motopeschereccio "Nettuno" o meglio di quel che rimane, perché l’imbarcazione era già stata spogliata di tutti gli attrezzi di bordo per la pesca già prima che nell’agosto dell’anno scorso per cause ancora da accertare ha imbarcato acqua affondando nelle darsena, rischia di diventare una barzelletta. Oltre che uno spettacolo indecente che non si può continuare ancora a vedere. In estrema sintesi, dopo l’affondamento avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 agosto scorso sia l’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano che il Comune di Fano hanno intimato all’armatore proprietario del natante, A. G. di San Benedetto del Tronto, di intervenire per il suo recupero. Poiché quest’ultimo si è guardato bene dal provvedere, l’ultima ordinanza dell’amministrazione comunale del 17 novembre scorso stabiliva che in caso di inadempienza si sarebbe provveduto alla rimozione d’ufficio in base all’art.73 del Codice della Navigazione. E qui nasce una sorta di paradosso in quanto, a questo punto, spetta al Comune di Fano, e dunque con i soldi di tutti i cittadini fanesi, sostenere le spese per la rimozione di quello che è diventato ormai a tutti gli effetti un relitto. Spese che non sono da poco, visto che si parla di una cifra intorno ai 100mila euro per recuperare il "Nettuno" e bonificare il fondale in quanto non si sa neppure quanto gasolio e olio inquinante il motopeschereccio avesse avuto a bordo al momento del suo affondamento. Una bella bega insomma, sulla quale in questi mesi sono fiorite diverse polemiche, anche di natura politica, improntate soprattutto sul fatto che non si può continuare a lasciare per chissà quanto tempo una barca semiaffondata dentro il porto di Fano.

Sia per la pericolosità che può procurare alle altre imbarcazioni, sia per l’inquinamento che il relitto sta producendo nonostante sia stato delimitato da boe galleggianti. Ma in particolare per l’immagine che fornisce considerato che si trova nella banchina n. 8 "Gigin", a ridosso cioè di viale Adriatico, che è piuttosto trafficato. Siamo nel periodo delle feste di Pasqua, si va verso altri appuntamenti vacanzieri come il 25 aprile e il 1° maggio e infine verso la prossima stagione estiva per cui non sembra più tollerabile che alla vista di visitatori e turisti ci sia lo spettacolo indecoroso di una barca affondata nel porto!