Quella delicata vicinanza al mondo della poesia

Uno degli aspetti meno conosciuti di Oscar Piattella, pittore e ceramista per tutti, è la sua vicinanza e la sua collaborazione con i grandi poeti. Ed uno dei suoi primi lavori avviene in collaborazione per un libro di poesia di Mario Luzi. Quindi il grande legame, attraverso una cartella intitolata ‘sette movimenti in bianco e nero’ per sette poesie inedite di Cesare Vivaldi. Quindi realizza una antologia sull’azzurro con un saggio del poeta Yves Bonnefoy. Artista quest’ultimo che lo collega ad un poeta pesarese come Gianni D’Elia che ne ha tradotto l’opera. Un Gianni D’Elia che dedica a Piattella un saggio e una poesia nel catalogo della sua personale ‘Sentire la materia’. Da rimarcare, tra i tanti lavori anche i tre volumi della Divina Commedia con cento tavole eseguite interamente a mano.