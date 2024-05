Raffaello Gravel raddoppia. Itinerari ancor più belli

Per la terza edizione, in programma 15 e 16 giugno, la Raffaello Gravel raddoppia. Accanto alla classica coppia di percorsi della domenica, la manifestazione dell’asd Cicloducale di Urbino ne proporrà anche uno estremo da 235 chilometri con partenza al sabato, la Raffaello Gravel Trail: tutti i tracciati saranno da effettuare sulle gravel, bici adatte a pedalare sia su asfalto, sia su sterrato.

"Partenza e rientro saranno a Urbino e si potrà completare nell’arco di due giornate – spiega Gian Franco Fedrigucci, presidente di Cicloducale –. Ai partecipanti abbiamo dato anche la possibilità di visitare i luoghi storico-artistici d’interesse che incroceranno: il Barco ducale a Urbania, il monastero di Fonte Avellana, il castello di Frontone, il Furlo e il Castello Brancaleoni a Piobbico. Poi avremo i percorsi classici della domenica, da 104 e 68 chilometri, con iscrizione alla Fortezza Albornoz, di sabato, quando sarà già attivo il villaggio sportivo Decathlon. Ringraziamo l’amministrazione, che ha sempre creduto in queste iniziative e soprattutto nell’outdoor". Altra novità sarà la collaborazione con associazioni del territorio: Distretto bio Terre marchigiane e Avis Urbino. "Avere qui i produttori a metà giugno, periodo d’impegno nelle campagne, è un segnale che credono che Urbino possa essere un centro di irradiazione per i borghi vicini – spiega Sara Tomassini, direttrice del Distretto –. Esporranno prodotti e materiali in trasformazione, come la crescia sfogliata di Urbino. Tessere queste relazioni con altre associazioni è importante ed è la strada giusta per valorizzare Urbino". Il sodalizio tra Cicloducale e Avis è nato a ottobre, portando a un aumento di donatori e a un immediato invito, per Avis, a partecipare alla Gravel. "Essendo in contemporanea con la Giornata mondiale del donatore di sangue, abbiamo pensato di fare qualcosa di importante, prendendo in prestito un’iniziativa dagli amici di Fano – spiega Marco Nardini –. Si chiamerà “Colora la vita“, una corsa non competitiva in cui i partecipanti si lanceranno addosso polveri colorate non tossiche, e si svolgerà di sabato alle 17, lungo i viali del mercato cittadino, con biglietti a 18 euro (intero), 13 (6-10 anni e iscritti Avis) e gratuito (per minori di 6 anni). Con noi ci saranno le principali associazioni legate alla donazione, Admo, Aido e Cri".

A ringraziare la Cicloducale per l’attività svolta è il vicesindaco, Marianna Vetri: "Abbiamo parlato più volte di spostare l’attenzione dal settore gara-agonismo a una proposta con sguardo verso cicloturismo, paesaggio, benessere e sport. È positivo aver pensato a tutte le età e al coinvolgimento di Distretto bio e Avis, insieme a cui tentavamo di fare qualcosa da anni. Mi piace la capacità di tenere assieme più realtà attorno allo sport".