Ragazzino di 13 anni cade mentre scia, eliambulanza sulla pista

Monte Nerone (Pesaro Urbino), 1 gennaio 2024 – Solo tanta paura oggi pomeriggio per un ragazzino di 13 anni caduto poco dopo mezzogiorno mentre sciava sulle piste del Monte Nerone. Allertato il 118 e come da prassi (per precauzione) quando c’è la caduta di un minorenne, è stata avvertita subito l’eliambulanza che in poco tempo ha raggiunto il luogo.

Il ragazzino visitato dai sanitari è apparso subito in buona salute (lamentava solo dei dolori al costato) e quindi non c’è stata la necessità di ricoverarlo all’ospedale Torrette di Ancona ma è stato portato all’ospedale di Urbino solo per i controlli di rito.

Il 13enne di Città di Castello era salito assieme al padre sul Monte Nerone per soddisfare la passione dello sci come tanti in questo periodo, anche ieri infatti le piste sono state molto frequentate.

Nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre sul Nerone un 46enne Alexandro Gambino residente a Cattolica era stato colpito da malore e purtroppo per lui, nonostante il prodigarsi dei soccorritori non c’era stato più nulla da fare e quello che doveva essere una giornata di divertimento per lui, la moglie e le due bambine che erano al seguito, si è trasformata in tragedia.