Ragusa amara, Loreto va al tappeto in gara 1

Ragusa Virtus Ragusa

74

Italservice Loreto

62

: Brown 10, Piscetta 2, Epifani 3, Cioppa 3, Simon 7, Tumino ne, Vavoli 12, Sorrentino 8, Gaetano 24, Mirabella ne, Calvi ne, Ianelli 5. All.: Recupido

LORETO: Rupil 6, Lovisotto 12, Battisti, Cipriani, Maruca 13, Tombari ne, Tognacci 6, Broglia 6, Martinez 10, Casoni 9. All. Foglietti

Parziali: 17-14; 39-35; 56-47; 74-62.

Note – Tiri liberi: Ragusa 8/13, Loreto 7/15. Tiri da tre: Ragusa 6/23, Loreto 5/18. Tiri da due: Ragusa 24/46, Loreto 20/48.

È andata di scena gara 1 della finale spareggio promozione per accedere alla prossima serie B Nazionale, e l’1-0 con l’annesso match point se li guadagna la Virtus Ragusa. Presso il PalaPadua di Ragusa la partita, come da pronostico, ha visto le due squadre iniziare il match un po’ contratte in attacco, soprattutto l’Italservice che raggiunge quota 5 punti con la tripla di Casoni dopo ben quattro minuti di gioco. Il primo vantaggio gialloblu arriva sul 6-7 con Rupil, prima che i padroni di casa riprendano il controllo del match e chiudano avanti di tre lunghezze al 10’. Il Loreto però si è sciolto, con un parziale di 6-0 tutto firmato Martinez prende il comando sul 17-20, e poi Lovisotto con cinque punti in fila risponde alle triple siciliane per un secondo parziale ben più entusiasmante. Le due formazioni si rispondono canestro su canestro fino all’arrivo in partita di Marcus Brown che scuote i suoi e si riprende il vantaggio, 39-35. La Virtus sembra averne di più al rientro dagli spogliatoi, prova più volte nei primi minuti del terzo quarto a dare la prima vera spallata, ma l’Italservice risponde colpo su colpo con Broglia e Maruca. Poi però la formazione di Foglietti si blocca, dopo il 46-45 firmato da Martinez seguono quattro minuti di zero punti segnati e al ‘30 è +9 Ragusa. La tripla di Sorrentino segna la prima doppia cifra di svantaggio, 59-47, ma l’attacco del Loreto non funziona più, con Casoni che sblocca il tabellino ospite solo al terzo minuto del quarto finale. Ancora Maruca con un canestro e una tripla prova a tenere i suoi sul -12, ma il migliore in campo Gaetano si carica la squadra sulle spalle e segna gli ultimi sei punti (per raggiungere quota 24 finale) per il 74-62.

Terza sconfitta in fila per la formazione di Pesaro, che cede il primo match point della serie a Ragusa a causa di brutte percentuali al tiro (25/66 per il 38%) e ai tiri liberi (7/15, 47%), e ai soli 9 punti di Casoni frutto di una pessima serata, 3/13. Domenica sera alle ore 20.30 gara 2 presso il Pala MegaBox, con l’obiettivo di tornare alla vittoria e prenotare il biglietto per tornare in Sicilia e tentare l’impresa. L’obiettivo è ancora lì, distante sempre quelle due vittorie.

Leonardo Selvatici