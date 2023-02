Razzia al porto di Pesaro, imputati risarciscono le vittime: prosciolti

Il porto di Pesaro

Pesaro, 16 febbraio 2023 – Avevano rubato dei motori fuoribordo per motoscafo al porto di Pesaro e razziato alcuni negozi portandosi via canne in fibra di carbonio, binocoli e altro materiale per un valore totale di 10mila euro.

I motori sono stati subito venduti. E per quella ‘pesca’ illegale i due autori, entrambi rumeni, di 48 e 33 anni, domiciliati nel Bolognese, sono finiti a processo per furto aggravato. Ieri però gli imputati (difesi dall'avvocato Alessandro Pagnini in sostituzione dell'avvocato Alessia Cuppini di Bologna) hanno scampato la condanna.

Nel frattempo, hanno infatti risarcito le vittime pagando circa 9mila euro, quasi il valore totale di quello che avevano rubato, le quali hanno rimesso la denuncia. Il reato, procedibile a querela, si è così estinto. E il giudice ha prosciolto gli imputati.