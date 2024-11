Real Metauro, che rabbia. La Falco strappa il pari

NUOVA REAL METAURO

1

FALCO ACQUALAGNA

1

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Ugolini, Grossi, Vagnini, Pedini (19’ st Carboni), Giacomelli, Giuliani, Boiani, Bracci, Fraternali (30’ st Stefanini). All. Ferri.

FALCO ACQUALAGNA: Gori, Stefani (30’ st Grilli), Ciampiconi (36’ st’ Alegi), Bartoli, Renghi, Smacchia, Romitelli (34’ st Marzoli), Lupini, Gambelli, Alessandri, Ferraraccio (13’ st Monte Y.). All. Cappelli

Arbitro: Giustozzi di Macerata

Reti: 13’ Fraternali, 37’ Gambelli (rig.)

Un pareggio assai stretto per la Nuova Real Metauro contro la Falco Acqualagna al termine di una gara dominata dalla formazione giallo-verde ma frenata da alcune decisioni arbitrali alquanto discutibili soprattutto nel primo tempo. Partenza a tutta della formazione di Ferri che già al 13’ va in vantaggio: lancio dalla tre quarti campo di Grossi per Bracci che semina scompiglio nell’area avversaria e dopo un batti e ribatti la palla arriva tra i piedi di Fraternali che la scaraventa in rete. Gioca bene il Real e al 23’ potrebbe raddoppiare se a Bracci non fosse fischiato un offside ritenuto inesistente dai locali quando aveva già superato con un pallonetto Gori.

Al 32’ Pedini in azione dentro l’area di rigore viene falciato da tergo ma l’arbitro lascia correre tra le proteste, non ha dubbi invece cinque minuti più tardi sull’atro fronte decretando un rigore alla Falco che Gambelli realizza regalandosi il gol dell’ex. Nella ripresa la pressione della Real Metauro aumenta lasciando agli avversari qualche sporadica azine di rimessa fino ad arrivare ad un autentico arrembaggio: bravo Gori in un paio di occasioni a respingere i tiri di Giacomelli, Boiani e altri ma anche fortunato quando ormai superato si ritrova la palla respinta dalla base del palo tra le mani.