Reddito di Cittadinanza illecito Carabinieri denunciano 21 furbetti

Sono oltre 60. Di questi, 21 percepivano il reddito di cittadinanza da 700 euro senza averne il diritto dopo aver falsificato i documenti. Gli altri hanno percepito senza averne diritto.

Tutti questi sono stati scoperti dai carabinieri, i quali hanno fatto un accertamento su chi stava incassando l’aiuto in provincia di Pesaro e Urbino. Così hanno visto che questi presunti bisognosi non avevano i requisiti di legge.

"Per ottenere il bonifico mensile – si legge in una nota dei carabinieri – erano ricorsi a false dichiarazioni sulle qualità personali ovvero sui redditi percepiti. Partendo dall’elenco provinciale degli ammessi a beneficiare dell’aiuto, i carabinieri hanno verificato che decine di soggetti non possedevano addirittura il primo requisito utile ovvero la cittadinanza italiana o la residenza anche non continuativa di dieci anni. Gli accertamenti effettuati, oltre a consentire la rilevazione di presumibili condotte penali a carico di 21 soggetti, hanno permesso di segnalare al competente organo amministrativo oltre 60 persone, al fine di promuovere le azioni di competenza per bloccare l’erogazione e avviare l’azione di recupero delle somme illecitamente percepite. L’erogazione indebita è stata quantificata complessivamente in oltre 100.000 euro e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 200.000 euro".

La normativa sul reddito di cittadinanza è in evoluzione. In pratica dal primo gennaio 2024, la percezione indebita del reddito di cittadinanza non sarà più previsto come reato. Per questo, appare difficile che questi possano arrivare al processo con la legge che preveda il comportamento scoperto dai carabinieri come reato. E’ un illecito amministrativo. La strada alternativa sarà quella di addebitare alle 60 persone un reato diverso, come truffa ai danni dello Stato o indebita percezione di sovvenzioni pubbliche o comunque un reato diverso da quello ancora in vigore legato al reddito di cittadinanza in scadenza a dicembre.