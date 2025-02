"Resta l’amaro in bocca: non siamo riusciti a dare il colpo del ko"

La Recanatese non va oltre l’1-1 in casa del Notaresco ultimo in classifica. I padroni di casa agguantano il pareggio a 5’ dalla fine, lasciando l’amaro in bocca dei leopardiani. In sala stampa, al posto di mister Lorenzo Bilò colpito da influenza, c’è Franco Gigli ad analizzare la gara: "Stavamo fornendo un’ottima prestazione, è mancato il gol dello 0-2 che avrebbe chiuso i conti. Se fossimo riusciti a raddoppiare avremmo messo la partita in ghiaccio, chiudendo il discorso relativo ai tre punti".

"Non siamo stati bravi – aggiunge – a sfruttare l’episodio di Spagna e alla lunga abbiamo pagato dazio. L’amaro in bocca è ovviamente doppio perchè abbiamo subito il pareggio in una delle pochissime occasioni concesse al Notaresco nella ripresa". In chiusura mister Gigli valuta l’andamento della gara, focalizzandosi poi sul momento della Recanatese in vista anche dei prossimi impegni: "Nel primo tempo il Notaresco è stato più propositivo di noi, poi nella ripresa il vantaggio ci ha dato più fiducia. Nel finale loro hanno portato il consueto forcing con cinque attaccanti, peccato non averla chiusa prima. Il campionato è davvero difficile, tutte le squadre fanno punti anche contro le big. Noi continueremo a lavorare duramente per centrare i nostri obiettivi".