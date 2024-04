Riceci, Tiviroli perde il round. Archiviata la sua querela

La guerra sulla discarica di Riceci segna un punto a favore degli ambientalisti. Dopo la Procura, anche il giudice del tribunale di Pesaro Antonella Marrone ha stabilito che la querela per diffamazione di Mauro Tiviroli nei confronti dell’esponente politico dei Verdi +Europa Gianluca Carrabas, va gettata nel cestino. Doppio no a Tiviroli, perché di fronte alla richiesta di archiviazione della Procura, il numero uno della multiservizi cittadina e provinciale aveva presentato opposizione.

Partita chiusa? Assolutamente no perché ora si invertono le parti: "Adesso mi devo confrontare con il mio avvocato Maurizio Benvenuto per vedere se ci sono gli estremi per una lite temeraria e quindi chiedere i danni a Tiviroli", dice Gianluca Carrabas. In soldoni: mi hai querelato pur sapendo che la tua tesi non stava in piedi. Sono stati creati danni a Carrabas, che è un professionista, con questa querela per diffamazione presentata da Mauro Tiviroli? Su questo punto interrogativo si è di fatto aperta una nuova puntata tra l’ad di Mms ed il politico esponente dei Verdi +Europa.

La vicenda Carrabas-Tiviroli nasce dalla battaglia che è partita sulla discarica di Riceci. Scontro frontale tra gli ambientalisti e l’amministratore delegato di Marche Multiservizi. "Sono contento soprattutto per il fatto – dice Carrabas – visto che io non sono l’unico ambientalista querelato, che i giudici hanno stabilito che si è di fronte ad una criti ca di ordine politico. Insomma si può esprimere una valutazione negativa sull’operato, di Mauro Tiviroli in questo caso, per chiunque fa politica".

Per quello che riguarda la Commissione Ecomafie si sono stabiliti i parlamentari che dovranno seguire i vari filoni: per quello che riguarda la discarica di Riceci se ne occuperanno Rachele Silvestri per Fratelli d’Italia e Francesco Emilio Borrelli dei Verdi +Europa.

Tra quelli che verranno chiamati a Roma in commissione, sia gli esponenti dell’associazione provinciale Lupus in Fabula e quindi anche il sanmarinese Rossini per il quale la commissione attende la disponibilità, essendo un cittadino di uno stato estero. E questa sarebbe per Rossini la seconda convocazio ne visto che nelle settimane scorse non aveva potuto dare la sua disponibilità.