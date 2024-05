Ricorso al Corecom per un post sui social: il caso è archiviato

È finita con l’archiviazione la procedura dell’autorità per le comunicazioni riguardante la presenza del sindaco Maurizio Gambini in fascia tricolore all’inaugurazione di due targhe commemorative, con foto poi postate sui social media del comune. Scrive infatti il Corecom: "Con riferimento alla segnalazione indicata, comunichiamo che il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche nella seduta del 21 maggio 2024, con determinazione a verbale n. 134/56/2024, ha deciso all’unanimità di disporre l’archiviazione per immediato adeguamento spontaneo della relativa documentazione pre-istruttoria".

Il garante fa riferimento all’eliminazione del post su Facebook oggetto di segnalazione.