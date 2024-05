Rinnovato il punto presepi. Con 1 euro si illumina tutto

Ha riaperto di recente il punto presepi a gettone di via Barocci. Lo scantinato voltato in cotto, che si trova esattamente sotto la chiesetta delle Cinque Piaghe, è da ormai due anni un luogo apprezzatissimo dai turisti, che inserendo una moneta da 1 euro in un timer, ottengono tre minuti di luci accese che svelano sette presepi, di vario tipo, stile e grandezza, curati e allestiti dalla Pro Loco, che negli stessi locali sotto le feste realizza una delle sedi delle “Vie dei Presepi“. "Ci sembra un bel modo per far vivere tutto l’anno questi belli scantinati – spiega Nicola Betti, presidente Pro Loco Urbino – e offrire un’attrazione in più ai visitatori. La gettoniera ha un costante successo e dopo due anni dall’installazione possiamo ormai affermare che è stata un’ottima idea, inedita per Urbino, che poi altri hanno intelligentemente preso a modello con altrettanto successo. Dopo la mostra di questo Natale, ci siamo presi un paio di mesi per alcune migliorie al locale. Un grazie speciale ai tre volontari, Erminia, Fernando e Luciana, che ogni giorno aprono il locale".

g. v.