Ron sbarca al Rossini per ’Playlist Pesaro’

Sabato alle 21 il teatro Rossini si accende della musica di uno dei più importanti e amati cantautori italiani. Protagonista indiscusso della musica d’autore, Ron sbarca in città per Playlist Pesaro con il suo nuovo live: uno spettacolo musicale originale dal titolo eloquente, Al centro esatto della musica, che riprende l’incipit di uno dei suoi tanti successi e che bene descrive lo stato di grazia che l’artista sta vivendo. Quale metafora più congeniale se non "il centro esatto della musica" per un cantautore che esprime il meglio proprio su un palco, davanti al suo pubblico? Ma non solo, "un posto dove andrei tutte le sere a cantare è proprio il teatro - racconta Ron - dove le canzoni vivono in un ambiente ideale, a volte rivivono grazie a nuovi arrangiamenti che mi diverte fare con la mia band".