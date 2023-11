Rotatorie a tutta, Piagge in dirittura d’arrivo

La rotatoria sul lato est di Piagge è in via di ultimazione. "I lavori, per un totale di 150mila euro, finanziati per due terzi dalla Regione Marche e per un terzo con risorse comunali – sottolinea il sindaco Antonio Sebastianelli – termineranno entro dicembre. Il grosso dell’intervento è stato realizzato e nelle prossime settimane si procederà con l’asfalto definitivo, l’installazione delle luci e la verniciatura dei cordoli". Il primo cittadino pone l’accento sull’importanza della nuova infrastruttura: "che accresce la sicurezza degli automobilisti e di coloro che transitano in questo segmento su veicoli a due ruote. La rotatoria, infatti, ha consentito di eleminare l’incrocio che smistava il traffico da e per Montemaggiore, San Costanzo e il centro del paese".

A breve una significativa opera stradale vedrà la luce anche in un altro municipio di Terre Roveresche: "Parliamo della rotatoria sul lato mare di Orciano – riprende Sebastianelli -, per un importo complessivo di 516mila euro. Oltre alla rotonda, che andrà a sostituire lo spartitraffico che regola la circolazione verso San Giorgio e in direzione della Statale 424, sarà realizzato un nuovo marciapiede sul tratto di circa 400 metri che va da via Monte delle Stelle all’incrocio che immette al centro sportivo Pieve Canneti, in modo da migliorare anche le condizioni di sicurezza dei pedoni, dando vita, al contempo, ad una porta d’ingresso a Terre Roveresche più bella e accogliente". Per quest’opera il Comune ha ottenuto dalla Regione 250mila euro e "negli ultimi giorni – aggiunge il sindaco - attraverso il bando per il miglioramento della rete stradale, l’ente di Palazzo Raffaello ci ha concesso un ulteriore contributo di 81.452 euro, che ci consentirà di co-finanziare la costruzione dei tratti mancanti di marciapiede lungo la Sp 16 e di installare l’illuminazione pubblica nel segmento Orciano-San Pasquale. Un bando che, in tutto il territorio della valle del Metauro e del Cesano, ha premiato unicamente Terre Roveresche e San Lorenzo in Campo, portando il totale delle somme che abbiamo intercettato nell’ultimo periodo per la sicurezza delle strade a 431mila euro. Dunque, al contrario di quanto asserito dal gruppo consiliare di minoranza con le sue sterili polemiche, questa amministrazione è ben attenta a utilizzare in modo oculato le risorse e a cogliere le opportunità di finanziamento per le opere utili ai cittadini".