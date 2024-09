San Sisto celebra i suoi funghi. Profumi d’autunno e sapori speciali

Oggi a San Sisto di Piandimeleto prende il via la 55ª edizione della tradizionale Festa del Fungo, Mostra Micologica Regionale. "Aprire la festa – dice Matteo Arcangeli presidente dal Comitato organizzatore – significa aprire la porta di casa agli ospiti e tutto deve essere perfetto". Dopo l’inaugurazione odierna la festa proseguirà nella giornata di domani e nel weekend che va da 5 al 6 ottobre. Intanto l’altra sera nel ristorante “La Gatta“ di Lunano c’è stata la presentazione dell’evento. Risiero Severi componente dell’organizzazione della Festa ha ricordato lo spirito che anima il paese di San Sisto in queste quattro giornate e ha letto il programma delle varie manifestazioni che si succederanno. Per l’occasione era presente anche il noto sommelier e gastronomo Otello Renzi che ha narrato i vini e i piatti susseguitesi nella piacevole serata. Accompagnata dal fotografo Amato Ballante ha fatto da madrina alla presentazione della Festa la modella e showgirl Nikita di Fano. Un territorio quello di San Sisto che racconta nel profondo i ritmi della natura con la realtà, le tradizioni, il rapporto vero e vivo con la terra. Molte le novità di questa ricca edizione, a cominciare dall’offerta gastronomica di prima qualità. Si inizia oggi ore 16,30 col convegno “Conoscere i funghi e la loro biologia“, seguirà alle 18 l’apertura degli stand (offerta gastronomica a base di funghi, polenta, tagliatelle, gnocchi, polpette, arrosti e tanto altro di primissima qualità) il tutto supervisionato dalle cuoche di San Sisto. Alle ore 19 l’apertura dell’osteria “La Pajara“ e alle 23 sul palco principale l’animazione dei “Briachi Friday“, Dj’s Andrea Aloigi Gianno. Domani si inizia alle 9 con l’aperura del mercato del fungo; ore 9,30 giro in bici Wild Mtb Trails San Sisto; ore 11.30 apertura stand gastronomici e alle 12,30 apertura dell’osteria “La Pajara“; nel pomeriggio tanta buona musica con l’orchestra Davide Salvi, non mancherà poi il barzetteliere Bicio. Alle ore 17,30 l’osteria la Pajara presenterà i Dominici Brothers. "La Festa – ha sottolineato Severi – riproporrà la cultura del territorio, raccontata a tutti, accessibile a tutti e che a tutti sa regalare storie, emozioni e sapori".

Amedeo Pisciolini