Santangiolese salva: "Che soddisfazione". San Sisto festeggia

La Santangiolese (Sant’Angelo in Vado) sabato ha riportato a casa da Pian di Rose nel match dei playout la vittoria e con essa la salvezza. Un risultato che era l’obiettivo societario. "Eravamo – dice il mister Dario Martinelli- pienamente consapevoli della nostra dimensione. Durante la stagione avevamo visto nei due scontri che battere il Pian di Rose era possibile, ci siamo allenati preparando tutto nei dettagli". A chi vanno i meriti? "I meriti vanno a tutti quelli che ci hanno sostenuti, alle figure storiche come il presidente Bravi". Una dedica? "Vorrei fare una doppia dedica a Laio (Nazario Antonini) e a mio zio Leonardo Bicchiarelli, intenditori e amatori di pallone che sicuramente hanno tifato per noi". C’è chi rimane in Seconda categoria e c’è chi ci arriva è il caso della Vigor San Sisto si è guadagnata la promozione passando ai playoff.

am.pi.