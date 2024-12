Sant’Orso doma Lunano e accede alle semifinali

sant’orso

2

lunano

1

SANT’ORSO: Amadori, Montinaro, Della Calce, Frulla (5’st Morbidelli), Ferri, Sollazzi, Lepore, Palazzi, Giacomini (33’st Rosati), Mattioli, Tinti (5’st Tinti). All.: Vergoni.

LUNANO: Onyekwere, Marcaccini, Feduzzi, Lorenzoni, Codignola (1’st Bonopera), Brugnettini (17’st Pennacchini), Nobili (1’st Spagna), Paci, Galletti (17’st Fulgenzi), D’Angeli (1’st Giovanetti). All.: Manfredini

Marcatori: 32’st autogol Onyekwere, 37’st Lorenzoni, 45’st rig. Lepore

Arbitro: Mattia Gasparoni della sezione di Jesi

Il Sant’Orso batte il Lunano per 2-1 e accede alle semifinali di Coppa Marche Promozione. Si decide tutto nella ripresa: su un tiro dal limite Marcaccini si avventa sulla palla rallentata da una pozzanghera, ma sbatte contro Onyekwere che si butta il pallone in rete. Dopo pochi minuti Paci allarga sulla destra Giovanetti che, dopo un finta, serve a rimorchio Lorenzoni che di mancino mette all’angolino opposto. Sul finale un calcio di rigore molto dubbio provocato da Bonopera viene trasformato da Lepore. Una partita condizionata dalla forte pioggia che ha reso poco praticabile il terreno di gioco. Le due squadre, entrambe con molti under in campo, hanno faticato a costruire trame offensive. Nelle semifinali di marzo il Sant’Orso affronterà il Marina.