Sant’Orso e Portuali, che duello. Soffiano sul collo al Fabriano

La quartultima giornata del campionato di Promozione ha visto l’allungo del Fabriano Cerreto e la conquista del secondo posto del Sant’Orso. Ora la classifica registra i cartai primi con 55 punti e il duo Sant’Orso- Portuali Dorica secondi a quota 48. Con nove punti ancora in palio possono ambire a entrare nella griglia dei playoff la Fermignanese (che sabato ha perso in casa nei minuti finali) che ha 39 punti e la Pergolese che di punti ne ha 38. Per il discorso retrocessione l’ultimo weekend ha dato delle serie indicazioni. Ora ultimo posto è diviso tra l’Atletico Marotta Mondolfo e il Vismara (a quota 21), poco sopra ci sono la Castelfrettese e l’Osimo Stazione (a 25 punti) e più in su il Gabicce Gradara (26 punti). Da queste 5 squadre uscirà il nome di chi retrocederà in maniera diretta e la griglia delle 4 che si scontreranno per i playout. La sconfitta. Il Gabicce Gradara è uscito dal Montesi di Sant’Orso con pesante 4-1, un risultato che, anche se non aritmeticamente, certifica i playout per la squadra di Nicola Capobianco, al debutto sulla panchina dopo l’esonero di mister Angelini: a tre giornate dalla fine, infatti, lo svantaggio dal Villa San Martino è di sette punti. A fine gara il dg Gabriele Magi ha commentato: "Abbiamo pagato ancora una volta la fragilità piscologica legata alla situazione di classifica e lo si è visto bene sull’episodio del gol annullato a fine primo tempo a Bartolini, una rete che ci era apparsa regolare, e arrivata. Un gol che certamente avrebbe potuto darci entusiasmo ed affrontare la seconda frazione con un altro spirito. Invece, sfumato il pareggio, è poi arrivato il 2-0 su rigore molto generoso nel nostro momento migliore e lì si è chiusa la partita. Dobbiamo lavorare molto sull’aspetto mentale, trovare dentro di noi la forza per rialzarci perché ci aspettano i playout e dobbiamo raggiungerli nella migliore posizione possibile di classifica, cioè da quintultima o da quartultima per avere il fattore campo e due risultati su tre a favore. Concentrarci su noi stessi, crescere in autostima e quindi riprendere fiducia nelle nostre qualità che certamente abbiamo senza guardare al calendario delle avversarie".

Vittoria importante per il Villa San Martino quella di sabato scorso contro il Mondolfo Marotta. "Una vittoria di squadra, di grande unione tra questi ragazzi- dice il diesse Luca Bocci- in una partita molto insidiosa in cui per un’ora c’è stato grande equilibrio, ma alla lunga è venuta fuori la mentalità e la freschezza di questo gruppo. Abbiamo fatto un bel pezzo di strada ora speriamo di chiudere il discorso salvezza il primo possibile". Dall’altra parte il commento è del diesse del Marotta Mondolfo Paolo Pretelli: "Complimenti al Villa San Martino che dopo un avvio di gara complicato ha ottenuto una bella vittoria, un salto verso la salvezza diretta. Per noi c’è solo amarezza, abbiamo iniziato la gara con il giusto piglio ma dopo aver subito lo svantaggio ci siamo disuniti, non c’è stata la reazione anzi abbiano concesso agli avversari di dilagare".

Il successo del Valfoglia sul campo dell’Osimo Stazione è commentato da dg Andrea Rossi: "è stata una vittoria strameritata e di grande importanza, ottenuta al termine di una condotta di gara attenta, di sacrificio e grande applicazione di tutta la squadra. Il risultato di 1 a 0 è bugiardo alla luce delle 7 nitide palle gol create, ma in questa fase di campionato conta la sostanza e non la forma. In questo siamo stati bravi, nonostante l’alta tensione per un risultato finale che ci ha tenuto sulle spine fino alla fine".

La squadra della settimana. 1)Tomba (Castelfrettese), 2)Labate (Fermignanese), 3) 4)Carboni (Biagio Nazzaro), 5)Passeri (Valfoglia), 6)Liera (Vismara), 7)Bastianoni (Sant’Orso), 8)Gramaccia (Fabriano Cerreto), 9)Luca Fraternali (Pergolese). 10) Paoli (Villa San Martino), 11)Pieralisi (Moie Vallesina). All. Max Guiducci (Pergolese).

Amedeo Pisciolini