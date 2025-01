Sapori rurali nostrani, un maxi progetto

Si sono conclusi gli appuntamenti di presentazione che il progetto Sapori delle Marche Rurali ha tenuto nel territorio dei sei GAL marchigiani che sostengono il progetto: nel nostro territorio sono stati tanti gli operatori e le amministrazioni che hanno partecipato all’incontro di Lunano di condivisione della strategia e di presentazione dei prossimi step progettuali mirati alla promozione. Operatori del turismo e dell’accoglienza, tour operator, produttori legati al mondo del biologico e del tartufo sono stati i protagonisti di questa presentazione che vede i prodotti enogastronomici di eccellenza come leva per promuovere la nostra regione partendo dalle aree interne e dalle sue specialità.

"Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per mettere a terra la strategia e avviare le prime azioni utili ad aggregare l’offerta - commenta la project manager Flavia Fagotto -. Sapori delle Marche Rurali è un progetto complesso e ambizioso che vuole lasciare agli operatori e al territorio una visione strategica a lungo termine ed una metodologia pratica che possano essere utilizzate e sfruttate anche dopo la scadenza naturale del progetto. Qui troviamo criteri e regole comuni utili per andare sul mercato che ci aiutano a essere riconoscibili e credibili e contribuire alla costruzione del nuovo turismo enogastronomico delle Marche".

Il primo itinerario in corso di attivazione è quello legato all’olio che riprende un trend in grande sviluppo come quello dell’oleoturismo e propone un viaggio che unisce le Marche da nord a sud con produttori, frantoi, aziende agricole.