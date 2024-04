Sassonia, in arrivo 130 posti liberi. I nuovi parcheggi ’offerti’ da privati

Parcheggi in Sassonia: in arrivo 130 posti auto. La zona mare è da sempre carente di parcheggi liberi, soprattutto dopo la riqualificazione in corso in viale Battisti (dove i posti si sono ridotti da 38 a 20) e quella in viale Alighieri, che dallo scorso anno ha visto sparire, su un lato della strada le auto, per fare posto al passaggio pedonale e alla pista ciclabile. Per quest’estate, da maggio a settembre, cittadini, turisti e residenti potranno contare su 130 posti auto in più. E’ quanto anticipato dall’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori che parla di parcheggi "ricavati in due aree private della zona" senza, però, fornire ulteriori indicazioni se non che parcheggi, liberi, saranno disponibili per i mesi estivi in attesa dell’individuazione della soluzione definitiva (circa 300 posti auto da ricavare tra la zona degli orti e l’ampliamento dello Sport park) a cui sta lavorando un progettista su apposito incarico dell’amministrazione comunale. Gli operatori, però, hanno fretta perché la stagione estiva sta per partire. "Ci aspettiamo – commenta la presidente della Confcommercio Fano Barbara Marcolini – che saltino fuori i parcheggi promessi per accogliere i turisti e aiutare gli operatori che lavorano nella zona mare. Tanto più che i parcheggi blu, tra Lido e Sassonia, a breve saranno di nuovo a pagamento (a partire dal primo giugno ndr)". Attesa anche per l’asfaltatura di viale Ruggeri che l’assessore Brunori fa sapere si realizzerà entro giugno. Oltre all’asfalto della carreggiata, ormai solo buche, sarà anche sistemato il camminamento laterale per il passaggio in sicurezza dei pedoni. "Speriamo che i cantieri della zona mare (viale Battisti e Waterfront ndr) – incalza Marcolini – siano chiusi prima dell’avvio della stagione (I maggio ndr) e, in particolare, per la tappa del 16 maggio del Giro d’Italia". Brunori intanto fa sapere che "da lunedì partiranno altre asfaltature: quelle di via Roma (dalla rotatoria di via Brigata Messina fino alla rotatoria di via Sandro Pertini e via Aldo Moro), di via della Liscia e via Campanella (dalla rotatoria di Chiaruccia fino alla rotatoria con la strada provinciale n. 92 Cerbara). Seguiranno le asfaltature di via Franceschini, via Trieste, il tratto davanti la Saipem e la Strada di Mezzo.

Anna Marchetti