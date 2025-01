Schianto a Ponte Valle. Morì ragazzina di 14 anni. Chiesto il patteggiamento

Chiesto il patteggiamento per i due automobilisti accusati dell’omicidio stradale a seguito del quale, nel novembre 2022, aveva perso la vita la 14enne Milena Lentini, di Mombaroccio. La ragazzina era rimasta gravemente ferita mentre viaggiava in una vettura, insieme a una amica, guidata da un suo conoscente per andare a scuola. Era morta quattro giorni dopo lo schianto. L’incidente era avvenuto all’incrocio tra Ponte Valle con strada Tresole. E ieri mattina dinanzi al giudice del tribunale di Pesaro è stato chiesto il patteggiamento per i due conducenti dei veicoli coinvolti. Il primo era una Ford Fiesta guidata da un 19enne di Mombaroccio. E’ assistito dagli avvocati Franco Eusebi e Roberto Ginesi e per lui la richiesta di patteggiamento è stata di due anni. Con lui erano a bordo due ragazzine, tra cui Milena, entrambe di 14 anni.

La Ford Fiesta con i ragazzi a bordo si scontrò con una Honda Lago alla cui guida c’era una pesarese, assistita dagli avvocati Francesco Coli e Stefano Monti e per la quale la richiesta di patteggiamento è stata di un anno. La Honda stava provenendo dalla parte opposta, per immettersi proprio nell’incrocio. L’urto era stato violentissimo. Una delle due auto era stata sbalzata e si era schiantata contro una casa nell’intersezione tra le due strade, dove sono ancora visibili i segni lasciato a seguito dello schianto.

La giovane, subito ricoverata a Torrette di Ancona, era apparsa immediatamente in condizioni disperate. Milena frequentava il primo anno dell’istituto Benelli ramo estetista e ogni giorno andava col bus, ma quella mattina dell’8 novembre per qualche ragione non era riuscita a prenderlo accettando il passaggio di un conoscente insieme ad una sua amica. Poi lo schianto all’incrocio e la tragedia. Al funerale della ragazza era presente tutta la classe 1ªC dell’istituto Benelli, i compagni di classe di Milena. "Sei stata con noi troppo poco – avevano scritto in una lettera -, ma ti vogliamo ricordare come quella ragazza sempre disponibile e pronta ad aiutare gli altri. Ora il cielo ha una nuova stella, la più luminosa di tutte". L’udienza è stata rinviata al 5 febbraio.

Dopo l’incidente si innescò un dibattito in città che ebbe delle conseguenze anche sulla politica. Le esigenze di sicurezza nella circolazione stradale, le sollecitazioni dei residenti e del quartiere, hanno spinto l’amministrazione comunale a dare il via all’iter che porterà alla costruzione di una rotatoria, in grado di mettere in sicurezza quell’incrocio una volta per tutte, perché tragedie come quella di Milena non accadano più. Un percorso però ancora in fieri.

