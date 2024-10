Schianto sulla Flaminia, muore autista 59enne

Un morto e tre feriti (di cui uno molto grave) è il tragico bilancio di un incidente verificatosi ieri mattina poco dopo le 7 sulla Flaminia che costeggia il comune di Cantiano. A perdere la vita l’autista Pasquale Rizzo di 59 anni, originario di Avellino ma residente a Montescudo in provincia di Rimini. Guidava un camioncino che trasportava pesce fresco. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine accorse subito sul posto, ma sembrerebbe che il camioncino diretto verso Gubbio abbia sbandato finendo per scontrarsi sulla corsia opposta con un grosso tir carico di legname proveniente dalla direzione opposta (Gubbio- Cagli). Nella carambola, il mezzo pesante ha coinvolto anche un’autovettura (un’Audi con 3 passeggeri a bordo, di Cartoceto) che avendo visto l’impatto tra i due mezzi si era posizionata sul ciglio della strada.

Allertato il 118, in località Pontedazzo, poco distante dal luogo dell’incidente, è atterrata l’eliambulanza che ha caricato l’autista del Tir ferito gravemente (al suo fianco c’era il figlio rimasto illeso) per trasportarlo all’ospedale Torrette di Ancona; soccorsi dai sanitari del 118 anche i tre passeggeri dell’auto (2 i feriti non gravi e illeso quello seduto nel sedile posteriore) poi trasportati all’ospedale di Urbino.

Sul posto, la polizia stradale, vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 con i sanitari e personale dell’Anas. Chiusa dal momento dell’incidente la Flaminia per circa 5 chilometri nel tratto di Cantiano. E’ stata poi riaperta attorno alle 15,15. Il transito è stato comunque consentito nella vecchia Flaminia. Un cantianese abitante poco distante dal luogo dell’incidente dopo aver allertato i soccorritori si è preso cura del figlio dell’autista del Tir ospitandolo nella propria abitazione.

am. pi.