Scippatore bloccato dalla gente. Aveva da poco derubato due donne

Scippatore inseguito e placcato dai passanti e poi fermato dalla polizia. E’ quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri prima in piazza Lazzarini, poi in via Passeri. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni lo scippatore, originario di Senigallia, ha sottratto il portafoglio ad una signora che era seduta in una panchina e poi si è dato alla fuga. L’uomo è fuggito prima intorno alla piazza e poi verso la galleria Roma.

La scena non è passata inosservata ad alcuni passanti che si trovavano lungo la sua traiettoria. Uno di loro l’ha inseguito mentre lo scippatore cercava di darsela a gambe imboccando via Passeri. Qui, però è stato letteralmente placcato da un uomo sulla quarantina che, a quanto raccontano alcuni testimoni, lo ha immobilizzato in attesa dell’arrivo, alcuni minuti dopo, della volante della polizia.

Poco prima, secondo quanto ricostruito, intorno alle 17,30, lo stesso scippatore aveva rapinato dello zaino una ragazza, che aveva parcheggiato l’auto al Miralfiore, al lato della stazione. All’interno della borsa la giovane aveva anche il proprio tablet. "Ho sentito – racconta Giovanni Gessi, titolare del Mhuu bar che si trova di fianco al teatro – che qualcuno prendeva le difese dello scippatore, dicendo al ragazzo che lo placcava di non stringere troppo la presa. Ma se non l’avesse tenuto sarebbe di certo fuggito. La Volante della polizia è arrivata pochissimo tempo dopo e poi anche un’altra auto, sempre della polizia e i carabinieri". L’episodio di ieri pomeriggio riporta l’attenzione, da parte di cittadini e commercianti, sul nodo della sicurezza in quella zona.

"Nell’area di fianco al pronto soccorso – continua il titolare del bar –, confusione e spaccio sono all’ordine del giorno. La microcriminalità è abbondante e lì c’è un vero e proprio ritrovo di tossicodipendenti. Servono provvedimenti, anche perché quello è un posto delicato dove, la presenza del pronto soccorso, richiederebbe una maggiore attenzione sotto il profilo della sicurezza".