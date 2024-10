Scontro con un’auto. Grave scooterista 52enne

Uno scooterista di 52 anni, residente a Montecchio, è stato trasportato con l’eliambulanza in gravi condizioni all’ospedale di Torrette ad Ancona. E’ quanto avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 16 a Montecchio, all’incrocio tra via della Libertà e via Mazzini. Nello scontro tra una Volkswagen e uno scooter Honda 250, lo scooterista ha riportato un grave trauma facciale per il quale è stato trasportato in codice rosso ad Ancona. L’eliambulanza è atterrata nel vicino campo sportivo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. L’auto, guidata da una signora residente a Tavullia di 53 anni, stava percorrendo via della Libertà e, per cause ancora in corso di accertamento, è entrata in violenta collisione con lo scooter. Il conducente di quest’ultimo, durante il trasporto, è apparso cosciente. La donna alla guida dell’auto non ha riportato lesioni. Per permettere le operazioni di soccorso la viabilità è stata temporaneamente deviata. Quanto avvenuto ieri ha riportato l’attenzione sui pericoli segnalati da molti residenti e che riguardano quell’incrocio. "Il problema – scrive un utente sui social – è che in quell’incrocio ci sono sempre le macchine parcheggiate, non si vede mai chi arriva e bisogna sempre sporgersi in avanti".