Scontro in superstrada, un ferito e disagi a raffica

Schianto lungo la superstrada statale 73 bis, tra Lucrezia di Cartoceto e Calcinelli di Colli al Metauro: un ferito trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sono circe le 11 del mattino di ieri quando, per ragioni in corso di accertamento, un camion con rimorchio, che transitava in direzione monte, si scontra con tre veicoli che procedevano nella medesima direzione.

Un incidente che avrebbe potuto coinvolgere anche altri veicoli, per la velocità a cui di solito si procede sulla direttrice, ma non è avvenuto grazie alla buona visibilità e al manto stradale asciutto. L’impatto si è verificato poco prima dell’uscita per Calcinelli. Sul posto, ambulanze del 118, vigili del fuoco e Polstrada. Il ferito, estratto dalle lamiere dell’auto, è stato trasportato a bordo di un’ambulanza all’ospedale regionale del capoluogo. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita e quando è stato soccorso era cosciente. Notevoli le ripercussioni sul traffico. La circolazione verso l’entroterra è stata rallentata, con lunghe code (foto), fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi. Il traffico è stato così deviato sulla vecchia Flaminia, per le vetture che giungevano all’uscita di Lucrezia, mentre gli altri automobilisti sono rimasti a lungo in coda sotto il sole cocente. Risulta ancora non chiara la dinamica dello schianto: forse si tratta un sorpasso azzardato e poi di un tamponamento conseguente.

La Polizia stradale di Pesaro ha effettuato accurati rilievi di legge, per ricostruire con precisione l’incidente e attribuire di conseguenza le relative responsabilità. Infine, i mezzi coinvolti sono stati rimossi, permettendo la ripresa della circolazione lungo la trafficata arteria. Specie in questo periodo, i vacanzieri che provengono dalle regioni limitrofe si sommano a pendolari e al trasporto pesante, che raggiunge le imprese dell’entroterra.

Marco D’Errico